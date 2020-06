Ipsos aponta que 71% dos brasileiros não concordam com a reabertura do comércio

Medo de sair

Sai do forno pesquisa internacional da Ipsos: 71% dos brasileiros não concordam com a reabertura de estabelecimentos comerciais. Trata-se do maior índice encontrado nos 16 países avaliados.

De acordo com o estudo Tracking the Coronavirus, a reabertura de comércios colocaria muitas pessoas em risco. O Brasil é quem mais teme a reabertura dos negócios. A Índia, em segundo lugar, tem 69% contra e México e Coreia do Sul estão empatados em terceiro com 65%.

Na outra ponta, China (35%), Itália (36%) e França (41%) são os que estão menos temerosos.

Medo de sair 2

A pandemia de covid-19 trouxe também muita incerteza em relação ao mercado de trabalho. Apenas 42% dos brasileiros acreditam que os empregos perdidos serão recuperados ao fim da quarentena. Na Índia, a onda é otimista: 73% creem que terão os empregos de volta. Em segundo, Alemanha, com 51% e México em terceiro com 49% .

De molho

Faltou consenso para assinatura do protocolo para a reabertura dos clubes em SP. A reunião, prevista para amanhã na Prefeitura, segundo Paulo Movizzo, do Sindi Clube, foi adiada para a próxima semana. O Paulistano, que ele preside, ficou, então, sem previsão de retomada.