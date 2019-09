Ipem autua 22 fábricas de cabos e fios

Saber não é fazer



De uma vez, o Instituto de Pesos e Medidas de SP autuou 22 empresas que fabricam fios e cabos elétricos de má qualidade, a ponto de oferecerem risco de incêndio.

O detalhe curioso é que se trata de empresas que obtiveram certificados pela Inmetro – ou seja, atestaram capacidade de fabricar produtos em conformidade com a lei.

Elas têm dez dias para apresentar defesa e as multas podem chegar a R$ 1,5 milhão.

Milton in Rio…

Programa brasileiríssimo no Rock in Rio: perto dos seus 70 anos, Milton Nascimento, do alto de suas quase 400 composições, faturou o Prêmio do Compositor Brasileiro e terá homenagem especial. A festa, no Palco Sunset do Rock in Rio, acontece dia 15 de outubro.

…e Ivete in Lisboa

Já em Lisboa acontece hoje e amanhã a edição dos 15 anos do Rock in Rio português. Que terá como convidada ilustre para encerrar Ivete Sangalo. A baiana lá esteve presente em todos os anos.

Bike no centro

Enquanto a Prefeitura paulistana corre atrás de nova parceria para reimplantar as ciclofaixas, o Pátio Metrô São Bento retoma hoje o projeto social Bike Tour SP.

Que levará paulistanos e turistas a um tour pelo centro velho da capital, para ver de perto as origens da cidade.

Quem vem

Bruno Oliveira, filho de Boni Oliveira, está de volta ao Brasil. Depois de anos estudando em Columbia e participando de um fundo de investimento em NY, o rapaz vai arregaçar as mangas e cuidar da gestão da TV Vanguarda.

Que é filiada da Globo e de propriedade do pai.

Papelama

Pela primeira vez em 15 anos, o Poder Judiciário registrou redução na quantidade de processos em tramitação.

Nas contas do Justiça em Números de 2019, o total de demandas judiciais em tramitação caiu dos 79,6 milhões do fim de 2017 para 78,7 milhões em 2018.