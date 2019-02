Investidores se frustram em audiência com cúpula do MME

Após muitos pedidos, um grupo de mais de 40 investidores – de todos os bancos – foi chamado ontem para audiência com o ministro das Minas e Energia, almirante Bento Albuquerque. Ao chegar, surpresa: foram brindados com uma apresentação institucional dos secretários do ministério.

O episódio lembrou, a alguns, que o ministro da Educação, Ricardo Véllez, chegou a prometer “uma Lava Jato no setor da educação” e em seguida mudou de agenda e foi cuidar de outros temas.

Moral da história, mencionada por um dos presentes: cada dia mais, o que parece é que as únicas figuras liberais do governo são… Guedes e Salim Mattar.

