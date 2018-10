Investidor ‘suou camisa’ para entender acordo da Qualicorp

Teve investidor ontem suando a camisa para entender o acordo de “não competição de negócios”, de seis anos, entre a Qualicorp e seu presidente José Seripieri Filho – ele detém indiretamente 15% do capital da empresa.

Depois do anúncio, pela manhã, as ações na B3 tiveram queda de 29,37% em consequência do acerto, que prevê pagamento de R$ 150 milhões à vista ao fundador da empresa – líquidos, como… indenização.

