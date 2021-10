Investidor francês responsável pelo complexo Cidade Matarazzo ganha concessão dos parques Trianon e Mario Covas

O investidor francês Alex Allard, responsável pelo complexo Cidade Matarazzo, e Michel Farah, da Farah Services, venceram a licitação para assumir a administração do Parque Trianon, na frente do Masp, e do Parque Mario Covas, também na avenida Paulista.

O martelo foi batido nesta terça-feira pela manhã. A concessão dos parques se estenderá por 25 anos. O Cidade Matarazzo, mix de hotel, shopping, centro gastronômico e cultural, está sendo construído no antigo complexo do hospital Umberto Primo – um dos símbolos da arquitetura italiana no Brasil.