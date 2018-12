Uma intervenção urbana chamada Mirage, do uruguaio Fernando Velázquez, toma conta da Praça do Pôr do Sol a partir de quinta-feira. Ele propõe uma experiência sensorial, a partir de uma plataforma em LED circular que será posicionada na linha do horizonte, para se confundir justamente com o crepúsculo.

O conteúdo audiovisual da obra vai se modificando conforme a luz natural. A ação faz parte da SP_Urban.