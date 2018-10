Instituto vai premiar roteirista

O Instituto Olga Rabinovich faz sua pré-estreia na 42.a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, na qual vai premiar um roteirista com mentorias e uma bolsa de R$ 30 mil por seis meses. “Histórias bem contadas sempre me emocionaram e ensinaram muito. Acredito que elas podem mudar o mundo. Quero ajudar a reforçar o papel do audiovisual brasileiro como ferramenta de transformação do olhar e da realidade, no Brasil e também no exterior”, diz Olga Rabinovich. O vencedor será conhecido no dia 27.