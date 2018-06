Em plena crise no funcionalismo público, prestes a perder suas regalias do sistema previdenciário, o Instituto República e Agenda Brasil do Futuro vão criar um prêmio a ser entregue em agosto, no Rio, para esses funcionários.

Vão reconhecer contribuições destes funcionários para o Brasil, divididos em quatro categorias: educação, finanças públicas, meio ambiente e segurança publica. Cada premiado irá receber R$ 50 mil, além de uma viagem a Londres.

