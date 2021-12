Instituto de Eduardo Bolsonaro realiza palestras com a nata dos conservadores

Em peso

O Instituto Conservador-Liberal, idealizado por Eduardo Bolsonaro, promove batelada de palestras hoje em um hotel perto de Cuiabá. O destaque é a fala de Santiago Abascal, presidente do Vox, partido de direita da Espanha. Mas também estão previstas apresentações de Magno Malta, Ricardo Salles e Frederico d’Avila. Apoiadores de Jair Bolsonaro, alguns produtores rurais e Tarcísio de Freitas são esperados na plateia.

Trata-se de um dos primeiros eventos de peso do instituto, que pretende formar líderes e divulgar ideias conservadoras.

Encontro

Ciro Gomes participa do Congresso Estadual do Movimento PDT-Axé, junto com Carlos Lupi – por vídeo, neste sábado. No evento será lançado o livro Marco Conceitual dos Povos Tradicionais de Matriz Africana.

Neste ano, de janeiro até agora, foram 188 denúncias de discriminação religiosa registradas pela ouvidoria da Secretaria de Justiça paulista.

Reação

O roteirista Pedro Henrique França foi um dos primeiros a apontar preconceito contra pessoas com nanismo no filme Amor sem Medida, de Leandro Hassum, veiculado pela Netflix.

Também ator, Pedrinho está em cartaz com a peça Pá de Cal, no CCBB do Rio de Janeiro. Após a repercussão nas redes, Hassum se defendeu dizendo que não quis causar dor com a sua arte.

HOMENAGEM

A Orquestra Sinfônica Municipal de São Paulo vai homenagear profissionais da saúde em apresentação para convidados, amanhã, na Escola de Medicina da USP. No repertório, a abertura da ópera Bodas de Fígaro, de Mozart, e Danças Sacras e Profanas, de Debussy. Que terão como regente o maestro Roberto Minczuk, mais os solistas Davi Marcondes, Camila Barrientos e Paula Baron.

PARIS EM PAUTA

Um reencontro de adoradores da capital francesa. Foi assim o lançamento, anteontem, do livro Para

Entender Paris – Histórias e Personagens da Cidade Mais Apaixonante do Mundo, da jornalista Selma Santa Cruz. Maílson da Nóbrega, Jovelino e Carmo Mineiro, José Roberto Guzzo e Pierre Moreau, entre outros, foram

conferir na Livraria Cultura do Shopping Iguatemi.