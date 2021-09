Instituto Capim Santo volta com seus cursos de formação na área da gastronomia

O Instituto Capim Santo, criado pela chef Morena Leite, começa a dar seus cursos tradicionais de capacitação e formação de profissionais na área de gastronomia, amanhã, na Biblioteca Parque da Rocinha, no Rio. A parceria com a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa direciona os novos profissionais a restaurantes/bares parceiros que fazem parte do banco de dados do Instituto, além da possibilidade de serem absorvidos nos próprios empreendimentos do Grupo Capim Santo.