Instituto Artium inaugura com mostra coletiva

Com curadoria de Alberto Simon (terceiro na foto à dir.), a mostra coletiva ‘Semana 21’ abre hoje em noite para convidados, no novo Instituto Artium, em Higienópolis. Com obras de 18 artistas, apresenta trabalho de Fabio Miguez, Cléo Döbberthin e Leda Catunda (foto) – entre outros “A exposição foca a produção atual de artistas pinçados em diversas gerações, promovendo uma reflexão do momento atual e tenta antever o retorno à normalidade de um mundo pós-pandêmico”, explica o curador. Ela abre para o público na terça-feira.