Instabilidade do site do Mais Médicos preocupa associações

Associações médicas ficaram preocupadas com a instabilidade do site do Mais Médicos ontem, primeiro dia de inscrição no novo edital. É que a escolha das cidades depende da ordem de inscrição.

Se um município tem, por exemplo, 10 vagas, elas serão ocupadas pelos 10 primeiros que o indicaram no sistema.

A propósito

Das 8.517 vagas do novo edital do Mais Médicos, 1.068 estão em municípios cujo perfil foi classificado como de “extrema pobreza”.

