Inpe pode ter dados confirmados e complicar Bolsonaro, diz ambientalista

Giro de 360 graus

Em 2001, quando assumiu a presidência dos EUA, George W. Bush questionou publicamente o aquecimento global e os dados medidos pela IPCC – Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas. Pediu, à época, que a Academia de Ciências americana recalculasse os números e também as informações. “Ela acabou confirmando o aquecimento global ,” lembra o consultor e ambientalista Fabio Feldman.

Acreditando que o governo Bolsonaro “vai quebrar a cara” na contratação de nova empresa para refazer o mesmo trabalho do Inpe.

Fumacê

O Colorado foi o primeiro Estado americano a legalizar o uso livre de maconha nos EUA, em 2014. Resultado: três anos depois, Aspen – resort preferido dos esquiadores brasileiros – arrecadou US$ 11,3 milhões com venda de cannabis sativa.

Ultrapassando o álcool, que proporcionou ao cofres da cidade US$10,5 milhões.

Matemática

O TJ-SP deu “parcial provimento” a recurso impetrado pelos ex-acionistas do Cruzeiro do Sul determinando ao Morgan Stanley a devolução de “quantia excedente” obtida na excussão (execução judicial) de garantias dadas pelo banco brasileiro ao banco americano à época.

Matemática 2

O MS considerou como preço dessas ações, zero. E dois dias depois do RAET, elas voltaram a ser negociadas em bolsa por R$ 4,40. Segundo o desembargador-relator, “o preço justo de cada ação a ser aplicado no caso para efeito de definir o montante a que os demandantes fazem jus é uma média de R$ 6, 00”.

Cabe recurso judicial.

Alô, papai

Já tem previsão, na praça, sobre vendas no Dia dos Pais. Estudo da Ebit/Nielsen voltado ao comércio online calcula faturamento geral de R$ 2,4 bilhões, ou 13% a mais que o de 2018 – resultado de 5,6 milhões de pedidos.

‘Inteligente’

O Novo tem plataforma para “emendas inteligentes” sugeridas por apoiadores, a serem incluídas entre as dos parlamentares. Criada pelo deputado Vinicius Poit, a norma atribui pontos à sugestão. Entre eles, seu autor integrar algum grupo ligado à responsabilidade social.

Empréstimo

O colecionador Ronaldo Cezar Coelho decidiu ceder em comodato, por três anos, o quadro “Composição (Figura Só)”, exibido no Masp durante recente exposição de Tarsila do Amaral.

A obra subirá para o segundo andar, onde se encontra a coleção permanente do Masp.

Fora do campo

Willian, atacante do Chelsea e da Seleção Brasileira, decidiu atuar também fora de campo. Criou um curso online, “Como se tornar um jogador (a) de sucesso”, de 11 módulos, abordando temas como frustração, importância do descanso e nutrição.

E vai destinar 15% do valor do curso a instituições que formam jogadores. O lançamento será em setembro, no estádio Stamford Bridge, em Londres.

Pé no chão

O Ibope Inteligência foi literalmente às ruas, em parceria com a Rede Nossa SP, para fazer sua pesquisa Viver em SP: Pedestre. Perguntou sobre hábitos, lugares e preferências dos andarilhos paulistanos.

Os resultados saem nesta terça, dia 6 – Dia Mundial do Pedestre, em evento patrocinado pela ONG SampaPé.

