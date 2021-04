Iniciativa privada se preocupa com eficácia das vacinas e relega, ao segundo plano, crise militar

A iniciativa privada (os mercados financeiros em particular) não está se preocupando com a substituição dos comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Ou ainda, com a vontade de Bolsonaro em controlar as… Forças Armadas.

Leia Também Procon notifica Caixa para que instituição identifique vencedor da Mega da Virada

Os militares sinalizam x há tempos seu desprezo pelo comportamento do presidente da República.

A conferir 2

É também de conhecimento geral, como publicou ontem o Estadão em seu editorial, que os militares graduados, “em respeito à Constituição, que confere às Forças Armadas o papel de instituição de Estado, e não de governo, a despeito das inúmeras tentativas de Bolsonaro de transformá-las em guarda pretoriana”, não pensam em golpe.

A tese de golpe, segundo alta fonte militar, não faz parte do imaginário da cúpula.

A conferir 3

O que está deixando empresários e banqueiros, tanto nacionais como internacionais, nervosos – conforme a coluna apurou em conversas – é a possibilidade de se descobrir daqui a três meses que as vacinas, que estão sendo fabricadas e aplicadas nas populações do mundo, não cobrem… as novas cepas da covid.

Ou ainda que o efeito do imunizante não resiste no corpo humano por muitos meses.

A conferir 4

Paulo Guedes? O ministro sequer foi mencionado na lista de preocupações.

Em família

Como na série Unidade Básica de Saúde, Ana Petta, atriz, e sua irmã, a infectologista Helena Petta, engatam mais uma parceria. Trata-se de documentário sobre mulheres que trabalham no SUS. “Elas resistem, fazem seu trabalho e cuidam das pessoas nessa crise gigante, apesar da ausência de coordenação nacional do governo”, afirmou Ana à coluna.

Intitulado Quando Falta Ar, será lançado ano que vem.

Conectados

Contando com a realização de sua edição deste ano, o Rock in Rio será o primeiro festival a lançar “non-fungible tokens”.

O que é isso? Certificados de autenticidade para bens online – a novidade tecnológica do momento. Quem adquirir NFT’s de criações exclusivas de artistas digitais e músicos terá direito a experiências antes e durante os shows.