Iniciativa privada não acredita em reforma tributária consistente

A esperança da iniciativa privada e de advogados especializados, em relação a uma reforma tributária consistente, é pequena. Por outro lado, parlamentares acreditam que as duas etapas do projeto estarão prontas para serem votadas na Câmara logo após o recesso.

Será? Há consenso entre empresários e advogados que a reforma poderá até andar, mas será “aos pedaços”. E certamente não será aplaudida por quem entende do assunto.

Respeitado tributarista resumiu, ontem, a proposta, encaminhada pelo Executivo ao Congresso, de maneira sucinta: “Não se trata de uma reforma tributária e, sim, de uma reforma de…impostos”.

Centrão

O senador Jorge Mello (PL) tem chance de ir para o Ministério do Turismo.

Way out?

Vinte e três fundações e entidades do setor de pesquisa científica estão se organizando para consolidar endowments – fundos patrimoniais perpétuos. O movimento está sendo incentivado pelo ministro Marcos Pontes, que participou de live ontem com o produtor cultural Ricardo Levisky.

Defesa

Não é só o vôlei masculino que tem Douglas Souza levando diversidade brasileira para Tóquio. As Yaras, time de rugby, que estreia hoje na Olimpíada contra o Canadá, conta com “Izzy” Cerullo, ativista LGBT, casada há quatro anos com Marjorie Enya.

Dando a letra

Fafá de Belém foi escolhida para cantar os hinos do Brasil e de Portugal na reabertura, dia 31, do Museu da Língua Portuguesa.

E a música Meu Bairro, Minha Língua, do rapper Vinicius Guerra, será interpretada por Elza Soares, Linn da Quebrada, Sara Correia, Dino D’Santiago e o próprio Vinicius – criador da canção que aborda a descolonização da língua. E fará parte do novo acervo da instituição.

Badalado

O filme Ana. Sem Título, de Lúcia Murat, segue fazendo sua carreira internacional. Depois do Festival de Moscou no ano passado, o longa foi vendido para a distribuidora mexicana Motzorongo.

E estreia na Cineteca Nacional, na Cidade do México.