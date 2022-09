Influenciadora Silvia Braz vive ‘correria fashion’ na semana de moda de Milão e de Paris

Silvia Braz já está em Milão para acompanhar a semana de moda milanesa, que começou ontem. De lá segue para Paris, para conferir a moda francesa. São muitos dias de viagem e incontáveis looks a serem desfilados, mas a influenciadora, que conta com mais de 1,2 milhões de seguidores em suas redes sociais, já está acostumada com a correria fashion. “É uma loucura, mas eu gosto. Amo meu trabalho, fui criada pela minha mãe, que é uma médica pediatra. Meu pai faleceu muito cedo, então cresci com esse exemplo de determinação em casa”, conta Silvia, que está há 12 anos no ramo da influência de moda e hoje representa mais de 54 marcas. “Comecei escrevendo um blog e vou voltar às minhas origens. Pretendo lançar um site grande até o fim do ano”, adianta a moça de 42 anos, que acaba de ser nomeada embaixadora da Lancôme. “Mais um sonho realizado. Sempre digo que nunca é tarde para sonhar e realizar”.

Em sua 3ª edição, famoso réveillon de Barra de São Miguel tem novos sócios e anuncia atrações

Antonio Oliva, Gabriel Lopes e Marcos Salomão se juntam ao time de sócios do Réveillon Arcanjos – festa que acontece em Barra de São Miguel (Alagoas). Integram o time societário: Theo Braga, Mario Sergio Assunção, Bruno de Luca e Bruno Calheiros. Com o tema Freakin Paradise, o réveillon possui em seu lineup atrações como Nattan, Who Made Who, RoofTime, Banda Eva, Goldfish, Matheus Fernandes, Felipe Amorim, Henrique e Diego, Santti e Lucas Beat.

João Côrtes se muda para Los Angeles

Emendando trabalhos em língua inglesa como The American Guest (HBO), Passaporte Para a Liberdade e Rio Connection, as duas últimas produções da Globo em parceria com a Sony, João Côrtes está de malas prontas para Los Angeles. O ator pretende furar a bolha hollywoodiana e consolidar sua carreira nos EUA. Côrtes assina a colaboração de roteiro de Depois do Universo, filme que estreia dia 27 de outubro na Netflix.

Bloco de Notas

ESTREIA. Ney Matogrosso realizará seu primeiro show na cidade de Ilhabela em novembro. O espetáculo faz parte da programação do Instituto Baía dos Vermelhos que, neste sábado, receberá Maria Rita.

FUTURO. A Dynamic Travel realiza amanhã encontro com CEOs e presidentes de grandes empresas na suíte presidencial do Hotel Tivoli Mofarrej. Na pauta, o futuro do mundo corporativo – com apresentação de Leandro Karnal.