Influenciadora contra padrões estéticos organiza evento com Preta Gil e Daiana Garbin

Ju Ferraz, sócia e diretora da Holding Clube e influenciadora digital, vem buscando contribuir com a libertação dos padrões estéticos. A empresária criou, em parceria com a executiva Carol Veras, o B.O.D.Y. – evento com foco em bem-estar e autoestima. “O B.O.D.Y. surge com a proposta de ajudar pessoas que sentem dificuldades em aceitar seus corpos e a se libertarem dos preconceitos”. Outro tema muito familiar para Ju também será abordado. “Vamos falar de empreendedorismo feminino e a falta de equidade de gênero no mercado”. O encontro está marcado para o dia 8 de outubro, no LABOF. Os painéis serão comandados por mulheres inspiradoras. Entre as confirmadas estão as jornalistas Daiana Garbin e Silvia Ruiz, a cantora Preta Gil e a empresária Ana Isabel Carvalho Pinto.

‘Consentimento’ fala de violência contra mulher

Flavio Tolezani e Camila Turim estreiam a peça Consentimento, da premiada autora inglesa Nina Raine, no dia 6 de outubro no Sesc Belenzinho. Camila também dirige a montagem (com Hugo Possolo). A tragicomédia propõe reflexão sobre a violência contra a mulher e sobre como o sistema de justiça tende a culpabilizar vítimas de crimes sexuais. A montagem brasileira tem tradução de Clara Carvalho, cenário de Bruno Anselmo e trilha sonora composta por Daniel Maia.

Um tributo à natureza no Carnegie Hall

Para a apresentação da Osesp no lendário Carnegie Hall em Nova York, no próximo dia 15 de outubro, todos os músicos receberão um lenço, produzido pela Scarf Me, com estampa de animais e natureza. As mulheres do coro e da orquestra vão usar o adereço durante o concerto Floresta Villa-Lobos, sob a batuta da regente de honra Marin Alsop. No concerto, haverá ainda uma projeção do ‘vídeo mapping’ de Marcello Dantas com imagens do Pantanal e da Floresta Amazônica.

Bloco de Notas

SOLIDARIEDADE. O Fundo Social de São Paulo encerrou o Inverno Solidário com distribuição de 441 mil cobertores para vulneráveis. Desde maio, a campanha distribuiu ainda 2,95 milhões de peças de roupas no Estado.

ARTE INDÍGENA. Além de assinar a curadoria da exposição Nhe’ẽ Porã: Memória e Transformação, a artista e ativista indígena Daiara Tukano participa da nova mostra temporária do Museu da Língua Portuguesa. A exposição, que será inaugurada no dia 12 de outubro, terá a participação de mais de 50 profissionais indígenas.

EMPREGO. O programa Ser Einstein, iniciativa de capacitação e empregabilidade de jovens moradores de casas de acolhimento, formou sua primeira turma de alunos.