Influencer Carlinhos Maia vai abrir seu próprio banco digital

O influenciador e empresário Carlinhos Maia deixa, por enquanto, as polêmicas do mundo virtual para se concentrar na abertura do próprio banco digital, o Girabank. Embora não abra os números, a especulação é que o investimento do artista tenha ficado em torno dos R$ 170 milhões. Segundo Maia, o banco, que começa a operar em junho, irá focar na população desbancarizada.

“O projeto surge para ser a voz daqueles que nunca tiveram a oportunidade de ter uma conta bancária”, diz. De fato, potencial para atrair clientes o influencer tem. Seu Instagram, por exemplo, conta com mais de 25 milhões de seguidores – e o número de visualizações dos seus stories já ultrapassou a marca dos 2 bilhões.

Com inegável apelo popular, a empreitada de Maia mira em uma parcela dos seus próprios admiradores. O nome do banco, aliás, é uma referência aos seus seguidores – que ele chama de girassóis.