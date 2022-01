Index comemora 25 anos com novo formato

De simples assessoria de imprensa, há 25 anos, a Index se transformou em uma agência ‘full service’ de comunicação. “É preciso ter relevância e criatividade para conquistar a atenção das pessoas,” explica Taciana Veloso, que, em parceria com a colega de faculdade Silvia Vidigal Ramos, montou a empresa. Filha do empresário Luis Eulálio Vidigal, ex-presidente da Fiesp, Silvia não quis seguir os passos do pai. Leticia, irmã de Taci, se uniu à dupla e hoje o trio atende a 180 clientes e lidera 136 colaboradores multidisciplinares.