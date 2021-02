Impulsividade de Bolsonaro preocupa integrantes da equipe econômica que vieram da iniciativa privada

O rasgo de impulsividade de Bolsonaro, determinando a troca de Roberto Castello Branco na presidência da Petrobras, não só provocou dano direto à estatal e investidores.

Assustou outros integrantes da equipe econômica. Afinal, muitos deles deixaram empregos cobiçados na iniciativa privada – todos convencidos por Paulo Guedes – para dar sua contribuição ao Brasil.

Nova casa

Fabio Barbosa se tornou sócio da agência Profile – fundada por Rodrigo Cunha e Dario Guarita Neto. A ideia é reforçar o foco da agência na comunicação de sustentabilidade e ESG.

Lição educativa

A Justiça determinou que o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil não imponha qualquer restrição ao registro profissional de estudantes com diplomas de cursos de arquitetura e urbanismo realizados a distância, desde que reconhecidos pelo Ministério da Educação.

A sentença dita, segundo o advogado José Roberto Covac, que essa deliberação é ilegal pois não compete aos conselhos profissionais estabelecer critérios para definir quando um diploma é válido.

Alto Falante

O Procon-SP notificou a Vulcabrás Azaleia por deixar os consumidores sem feedback. A empresa teve no ano passado, mais de 220 reclamações registradas no órgão de defesa do consumidor. Respondeu a… três.

Boca a boca

Conhecida nas redes sociais depois que seus poemas caíram no gosto de artistas como Tony Garrido e Rincon Sapiência, Luciene Nascimento lança seu primeiro livro pelo selo Estação Brasil, da Sextante.

Em Tudo Nela é de se Amar – que tem prefácio escrito por Lázaro Ramos- a autora traz temas como o movimento negro e debates raciais.

Capítulo

Os netos de Luiz Carlos Prestes voltam às origens. Em homenagem às avós que enfrentaram a ditadura, lançam o livro Minha Valente Avó, com narrativa sobre a vida de Maria Prestes, mãe de nove filhos – sete deles com o líder comunista.

De autoria de Ana, Andréia e Eduardo Prestes, sai pela editora Quase Oito.