Importância da ciência é tema de jantar de empresários

Em jantar na casa do empresário Luis Terepins, anteontem, Israel Bar-Joseph, o VP do Instituto Weizmann de Ciências, em Telaviv, falou para um grupo de empresários sobre a importância da ciência para o desenvolvimento econômico de qualquer país. Presentes Roberto e Alfredo Setubal, Luis Stuhlberger, Candido Bracher, Luis Fernando Figueiredo, Persio Arida e a cientista Lygia da Veiga Pereira – que aproveitou para perguntar como estabelecer no Brasil a cultura de valorização da ciência.

Ficou sem resposta.

