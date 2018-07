Imbassahy: ‘Velejadores estão bem, mas talvez só sejam liberados em outubro’

Os três velejadores brasileiros presos em Cabo Verde, acusados de tráfico de drogas, estão sendo bem tratados no presídio de São Vicente. O Brasil apresentou à Justiça local uma apelação em defesa deles, mas é provável que o julgamento só aconteça lá por outubro. As informações foram passadas à coluna no final da manhã desta quarta-feira, por telefone, pelo deputado federal baiano Antonio Imbassahy, que está em Cabo Verde.

Imbassahy participou ontem de encontro de Michel Temer com autoridades da ilha, no qual o assunto foi mencionado de passagem — o presidente brasileiro levou aos anfitriões sua expectativa de que a posição brasileira, de que os três são inocentes, seja levada em conta pela Justiça cabo-verdense. O deputado falou à coluna pouco antes de se dirigir ao aeroporto local, de onde decolaria de volta a Salvador.

O sr. esteve ontem com os três presos, Daniel Dantas, Rodrigo Dantas e Daniel Pessoa. Como eles estão?

Conversei com os três, numa sala da prisão de São Vicente. Eles estão bem. É um lugar simples, mas bem cuidado e o tratamento é atencioso. Estive também com a diretora do presídio, que chamam de dona Vanda, bastante solícita com os nossos pedidos. Mas em tudo o que fizermos, é claro, temos de respeitar a autonomia das autoridades locais.

O que foi conversado com essas autoridades? Dá pra saber quando os três serão libertados?

Ao que me informaram, está começando aqui o recesso do Judiciário e isso paralisa um pouco as coisas. Ouvi que o julgamento do processo — e, eventualmente, a absolvição dos três — poderia ocorrer em outubro. Há alguma chance de isso ser antecipado, mas não há garantia de que isso de fato aconteça.

Tecnicamente, quais medidas o governo brasileiro vem tomando para obter a libertação?

Há uma apelação, que foi apresentada pela Justiça brasileira às autoridades de Mindelo, onde fica o presídio. Basicamente, esse documento pede que seja levada em conta a investigação da PF brasileira, segundo a qual os três detidos não são traficantes de droga, são inocentes.

Como foi a conversa do presidente Temer com as autoridades da ilha?

O presidente foi levar, em primeiro lugar, sua solidariedade aos presos. Disse no encontro, ao se falar desse tema, pois a conversa foi muito mais ampla, que está preocupado e acompanhando de perto os passos que vêm sendo dados na busca de uma boa solução para o episódio.

Leia mais

++ Burocracia atrasa documentos e velejadores brasileiros não são libertados em Cabo Verde