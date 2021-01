Ilana Kaplan dubla desenho educativo na pandemia e mais

Para driblar a ausência dos palcos em tempos de isolamento, Ilana Kaplan tem trabalhado remotamente dublando episódios de um desenho educativo e também participou de série, a ser exibida na Amazon, com direção de Monique Gardenberg – “toda gravada de minha casa”, observa a atriz. “Tenho aproveitado essa fase para ler, assistir séries e filmes e por ordem na casa enquanto aguardo a vacina para poder voltar ao teatro com toda segurança. Meu mantra tem sido: do palco viemos ao palco voltaremos”.