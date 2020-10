Ícaro Silva vai apresentar Fórum Sim à Igualdade Racial

O ator Ícaro Silva vai ser o apresentador do Fórum Sim à Igualdade Racial, evento promovido pelo Instituto Identidades do Brasil, no sábado. O evento pretende discutir a empregabilidade negra, criando debates, apresentando tendências e divulgando vagas de emprego.“Em um país com um déficit histórico tão grande com as comunidades nativas e afrodescendentes, o Fórum Sim à Igualdade Racial nos mostra que a união, a informação e o poder econômico e cultural da iniciativa privada são fundamentais para avanços não somente na questões raciais, mas na própria formação da identidade da nossa nação.”