Humberto Campana terá trabalho exposto nas redes do Museu Maxxi, de Roma

Se antes Humberto Campana buscava inspiração para criar suas peças em viagens pelo Brasil e pelo mundo, agora o designer abre uma “janela para dentro de si mesmo”. Ele conta que se percebeu “desconstruído quando começou o isolamento social, se sentindo dentro de um dos episódio da serie Black Mirror”, explica. Campana tem produzido colagens com imagens que encontra em revistas de arquitetura e design. E seu trabalho será exposto no Instagram do Museu Maxxi, de Roma.