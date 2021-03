Humberto Campana posa com a bolsa que ele e seu irmão desenharam

Isolado no interior de SP desde o começo da pandemia, Humberto Campana posa com a bolsa que ele e seu irmão, Fernando, desenharam para a NC, marca italiana de acessórios. “São dois modelos com edições limitadas”, conta Humberto. O premiado designer tem uma percepção algo mórbida desta suposta segunda onda da covid-19 – se é que realmente saímos da primeira. “Parece que os personagens dos quadros do Francis Bacon – consagrado artista do começo do século passado – tomaram vida e caminham soltos pelas ruas das cidades”.