Tocantins pode ser proxy das eleições: alto índice de nulos, brancos e abstenções. E governador-tampão eleito com só 34% dos votos válidos. “Aqui houve um ensaio de outubro”, disse a Meirelles, ontem, o ex-governador Moisés Avelino. “Ulysses foi o segundo mais votado no Estado. Conte com a gente para ser o primeiro aqui.”

