Hotel na Amazônia promete sintonia total com a natureza

Não derrubar uma única árvore e se manter em sintonia total com a natureza. Essa é a promessa dos envolvidos no projeto de construção do Mirante do Madadá, novo hotel de Ruy Tone e sócios na região de Anavilhanas – segundo maior arquipélago de água doce do mundo, em Manaus, na Amazônia.

O engenheiro, que também está por trás do Mirante do Gavião, hotel totalmente integrado à natureza e a comunidade de Novo Airão, à beira do Rio Negro, encontrou sem querer o arquiteto croata Marko Brajovic passeando com sua família pela região. De uma conversa casual entre os dois, nasceu o projeto de um novo hotel sustentável.

“Não gosto da palavra sustentável, muita gente a utiliza para fazer ‘Greenwashing’ e na prática ninguém toma conta, fica bonito só na foto, na propaganda”, diz Ruy. “O Marko segue o conceito do biomimetismo, que estuda o comportamento da natureza e o replica nas construções e na ciência”, explica. “A natureza é muito mais sábia que os homens, mas os homens acham que são mais espertos que a natureza”.

O novo hotel, previsto para inaugurar em 2024, segue a mesma linha do “irmão mais velho”. São 12 suítes, totalmente integradas à natureza. Ruy também vai empregar um turismo de base comunitária no novo hotel. “Damos prioridade para a mão de obra e os materiais da região, fazer a roda da economia local girar sempre foi e sempre vai ser o propósito número um de nossos empreendimentos”. Além de utilizar o turismo para girar a roda da economia local, Ruy está com um projeto de educação, onde vai construir 25 escolas para as comunidades ribeirinhas. ” l SOFIA PATSCH

De olho no futuro, tradicional loja de decoração abre nova unidade e mira na modernização

Na próxima terça-feira, a Clami, marca fundada há mais de 50 anos por Miriam Buchpiguel, abre as portas de sua mais nova loja, localizada na Alameda Gabriel Monteiro da Silva, atual coração da decoração em São Paulo. “Entendemos que estar na Gabriel é um processo natural dessa remodelação e que vai ajudar a contar ao mercado esse novo momento da Clami”, conta Thais Buchpiguel, neta da fundadora, terceira geração da família que se dedica aos negócios.

Bloco de Notas

EDUCAÇÃO ANTIRRACISTA. O Santa Cruz tem vagas reservadas para crianças negras e indígenas – com edital de inscrição fica aberto até 9 de setembro. As vagas são oferecidas na Educação Infantil e fazem parte do Programa Santa Plural, criado para promover uma educação antirracista.

NA SINAGOGA. O Livro da Torá em pergaminho mais antigo do País, ainda em uso, será exposto na 5ª Feira do Livro Judaico em Português. Entre os dias 21 e 23 de agosto, na sinagoga do Espaço Orá Vessimchá.

NO DIA DOS PAIS. O Bourbon Street homenageia hoje o cantor Dave Gordon com show de seu filho Tony Gordon.