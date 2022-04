Hotel Ca’d’Oro abre bar em seu rooftop, no 27º andar, ao público

Mais um bar com vista para a cidade abre em SP. O tradicionalíssimo Ca’d’Oro – primeiro hotel cinco estrelas da cidade, aberto em 1965 – inaugura seu SkyBar no rooftop do 27º andar do hotel, no dia 4 de maio.

Na decoração do espaço, traços da história afetiva do hotel antes de sua revitalização em 2009, como antiga chave dos quartos, cofre e relógio da época de sua inauguração. Na parede, o destaque é um mural feito pelo designer Giuliano Martinuzzo

Hoje o Ca’d’Oro é administrado por Fabrizio Machado Guzzoni, neto do fundador do hotel, Fabrizio Guzzoni.