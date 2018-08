Hospital Cruz Verde realiza leilão de artes beneficente

Seis conselheiros do Hospital Cruz Verde – Raul Penteado, Neneto Camargo, Luiz Leite, Luis Altikes, Bruno Setubal e Flavio Padovan (da esq. para dir.) – serão os anfitriões do leilão de artes beneficente organizado para arrecadar fundos para a manutenção da instituição.

Lá, poderão ser adquiridos obras como a tela Esperança, dos artistas irmãos Osgemeos. O nome da peça não podia ser mais adequado, já que ela foi criada especialmente para o hospital, referência em paralisia cerebral grave e responsável, hoje, por 204 leitos.

O leilão também vai contar com outras obras exclusivas de renomados artistas, como uma gravura do muralista Eduardo Kobra e uma fotografia do carioca Claudio Edinger. Todos os mais de 30 lotes poderão ser comprados – por uma boa causa – no sábado, dia 24, no restaurante Iulia, no Jockey Club de São Paulo.