‘Hoje é muito fácil ser cancelado. Não dá para pisar na bola’, diz Abilio Diniz, que estreia programa

A xícara de café preferida de Abilio Diniz é azul e pequena. Mas, nos últimos tempos, o empresário também tem usado uma caneca com o logo da CNN. É que, aos 85 anos, ele resolveu diversificar o ramo de atividade e acaba de lançar Olhares Brasileiros, seu programa de entrevistas no canal a cabo. “Normalmente estou acostumado a responder perguntas, a dar palestras. Agora eu tenho que fazer uma pesquisa sobre a trajetória do entrevistado de ponta a ponta, conduzir o diálogo. A essa altura da vida fazer uma coisa nova não é fácil e deu um trabalho monumental, mas não me arrependo”, diz à repórter Marcela Paes.

Diferentemente do que se possa imaginar, a lista de personalidades escolhidas para a atração não se restringe a milionários e a mega empresários. Além dos amigos de longa data de Diniz – Jorge Paulo Lemann e Rubens Ometto, da Cosan, – pessoas como o Padre Fabio de Melo, Rita Lobo e Gilberto Gil também são convidados do programa. Ele chegou a chamar Anitta para o bate-papo, mas a cantora não conseguiu dar a entrevista pela agenda lotada. “Aprendi várias coisas com cada um deles. A minha proposta é pensar em soluções para o Brasil. Não se trata de fazer planos espetaculares, mas de conversar sobre caminhos. E todos eles disseram coisas muito interessantes”, explica. Leia abaixo a entrevista feita por vídeoconferência com o empresário.

A lista de entrevistados é bem variada. Qual foi o critério para a escolha de cada um?

Minha equipe me ajudou a escolher, mas eu sabia que não queria gente de um segmento só. Sou empresário, mas não queria falar só com gente desse meio. Todos os entrevistados pontuaram coisas que podem ser feitas pelo Brasil. Eu queria que quem está em casa escutasse e pensasse no assunto. No fim de cada programa eu até viro para a câmera e falo: ‘E você, qual é o seu papel? O que é que você pode fazer para tornar o Brasil melhor?’.

O que aprendeu com cada entrevistado?

Aprendi muita coisa com todos. Todos me impressionaram. O Gilberto Gil, por exemplo, foi de uma elegância ímpar. Ele tem uma posição política clara, mas preferiu dizer coisas positivas em vez de atacar um ou outro.

Como sua família reagiu quando o senhor disse que iria apresentar um programa na televisão?

A primeira reação foi de um certo medo da exposição, sabe? Quanto mais você sobe, mais você está no alto, mais certas pessoas têm a vontade de te julgar, de atirar. Minha mulher, Geyze, ficou muito preocupada. Mas eu disse para ela que já faria isso nas redes sociais de qualquer maneira.

Teve alguma preocupação maior em relação ao programa?

Hoje é muito fácil ser cancelado. Não dá para pisar na bola e acabar ofendendo alguém, demanda muito cuidado. Percebi que passar o dia inteiro na minha mesa trabalhando cansa muito menos do que gravar o programa. Demanda uma atenção super focada naquilo. Mas deu pra fazer.

Mas o senhor tem receio de ser cancelado?

Já fui cancelado algumas vezes, pela mídia social até. Há muito tempo surgiu uma história de crime do colarinho branco que foi até parar no Jornal Nacional, uma notícia de que eu tinha sido condenado a 18 meses de prisão. Mas não teve nada disso (Abilio foi inocentado). Já passei por algumas coisas na vida que me chocaram, mas eu toco para frente sendo o que eu sou, sendo verdadeiro. O que às vezes penso é que posso usar um termo que não se usa mais por desconhecimento e ser mal interpretado.

Como está a sua visão para depois das eleições? Está otimista?

Sou sempre otimista em relação ao Brasil, mas não seria razoável se eu não estivesse preocupado com a situação mundial, que está complicada. O europeu não tinha a menor ideia do que era inflação, ele nunca tinha ouvido falar nisso. O Brasil está inserido no contexto mundial, e nós temos que estar muito atentos ao que acontece no mundo. É esse o ponto.

O senhor trabalhou por muitos anos diretamente com supermercados. Hoje, o brasileiro perdeu poder de compra, principalmente de alimentos. Pela sua experiência, o que pode ser feito para diminuir o impacto no bolso das pessoas, principalmente das mais pobres?

A questão da Ucrânia está afetando o setor alimentício do mundo todo. O que está acontecendo aqui é ruim, mas na África e em muitos outros lugares está pior. Não estou defendendo o governo, mas coisas como o auxílio, o de R$ 400, ajudam muito. O importante agora são iniciativas para que ninguém passe fome. Uma das coisas que podem ser feitas é pensar nisso pela questão do desperdício. Atacando firmemente o desperdício dá para conseguir muita melhora.