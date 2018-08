A história do Chanel n.º 5 virou… livro. Mademoiselle Chanel e o Cheiro do Amor chega por aqui pela Editora Tordesilhas e traz uma novidade: por meio do sistema de microencapsulamento, foi possível perfumar as capas com algumas das notas da fragrância.

A obra retrata um período da vida da estilista em que ela se dedicou à criação do perfume para se livrar da depressão.

