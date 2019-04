Hernanes e Jadson, os campeões no Twitter

Na véspera da final do Paulistão, a ser decidido no domingo entre São Paulo e Corinthians, os jogadores Hernanes e Jadson saem na frente… no Twitter. Em lista que o Twitter Brasil acaba de divulgar na manhã desta quinta, 18, o meio-campista do São Paulo está no topo no número de seguidores, com 1,16 milhão, e bem abaixo vem o camisa 10 do Corinthians, com 336 mil.

Na véspera da final carioca, entre Flamengo e Vasco, Diego lidera com 1,04 milhão, seguido de outro flamenguista, Gabigol, que tem 778 mil.

No entanto, todos seriam superados por Alexandre Pato – que está chegando ao São Paulo mas não joga domingo – e que tem 1,35 milhão de seguidores.