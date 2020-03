Herdeiro da Arezzo adia festa de casamento por coronavírus

Depois da confirmação da disseminação de coronavírus entre diversos convidados do casamento de Marcela Minelli e o médico Marcelo Bezerra de Menezes, muita gente está preferindo prevenir a remediar.

Alexandre Birman e Gabriela Moraes Barros adiaram o festão de casamento marcado para o dia 21 de março no Copacabana Palace. O dono do grupo Arezzo e Gabriela já estão casados no civil.

A mãe da noiva, Dorita Moraes Barros, enviou uma mensagem de whatsapp aos convidados para informar o cancelamento da festa.

“Todos serão informados, oportunamente da nova data.Agradeço de coração a todos os amigos que compartilharam e incentivaram nossas emoções e nossas alegrias. Agradeço também a compreensão de todos, na certeza de estarmos juntos em breve celebrando essa união e a vida”