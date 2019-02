A agenda do secretário Henrique Pires em Lisboa, anteontem, incluiu o lançamento do prêmio Monteiro Lobato, dedicado à literatura infanto-juvenil. Ele quer lançar os editais já no segundo semestre.

