Henrique Fogaça e Casa Bossa se juntam para abrir buffet

Fabio Coelho, da Casa Bossa, comemora parceria com o master chef, Henrique Fogaça. A dupla se juntou para abrir o Sal Buffet, em alusão ao nome do restaurante do famoso chef – Sal Gastronomia, que tem uma filial no Shopping Cidade Jardim, mesmo local onde está situada a casa de eventos de Coelho. “Estávamos buscando um parceiro que entregasse um menu com qualidade e originalidade. E isso o Fogaça tem de sobra”, diz. “Com a parceria posso oferecer minhas criações para um número maior de pessoas”, comenta o chef.