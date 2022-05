Henrique Fogaça assina menu de hospital de luxo

Henrique Fogaça está se aventurando em novas e inusitadas cozinhas. O master chef assina o menu do novo Blanc Hospital, rede gaúcha de hospitais cirúrgicos de luxo que acaba de chegar a São Paulo. Idealizado pelos médicos Charles Berres e Rodrigo Wobeto em sociedade com o empresário do ramo imobiliário Luis Felipe Ducati, o novo hospital pretende trazer um conceito ultraluxuoso para além dos pacientes.

Os médicos que escolherem operar no local terão um tratamento vip, com direito à sauna, massoterapia, a serviço de concièrge e mordomo. Antes da inauguração oficial, prevista para o fim deste mês, os sócios deram uma festa fechada para convidados como Deborah Secco e pocket show de Luiza Possi. Anteontem, na sede do hospital, que fica na Vila Olímpia.

Sarah Oliveira volta com ‘Minha Canção’

Nesta sexta-feira, o Minha Canção está de volta à programação da Rádio Eldorado. Sarah Oliveira comanda a décima temporada do programa. A atração foi indicada ao Prêmio APCA na categoria Melhor Podcast. Para a estreia, uma homenagem à cantora Nara Leão – com a participação especial de Gregório Duvivier, Rita Wainer (sobrinha de Nara), Ronaldo Fraga e Fernanda Takai. O ‘Minha Canção’ vai ao ar todas as sextas-feiras, às 17h – com reprise aos domingos

Balcão do Giba

BEM NA FOTO. Deve existir uma lei não escrita sobre a obrigação de ‘postar no Insta’ antes de beber um coquetel. Pois bem, o desafio do recém-inaugurado Betsy é justamente unir qualidade etílica e apresentações instagramáveis e divertidas. Os drinques da casa saem de dentro de livros, saquinhos de pipoca e outras invenções (foto). Para ir de turma. O Betsy fica na Dr. Mário Ferraz, 561, no Itaim Bibi.

MARTINI COM DENDÊ? Hit na carta do no novo bar e restaurante Preto é o Miserê. A criação do bartender Chris Carijó leva gim com fat wash de azeite de dendê, vermute seco com infusão de laranja e noz moscada. Vem com camarão seco. O Preto fica na Rua Fradique Coutinho, 276 – Pinheiros.

PIANO BAR. O empresário Gabriel Diniz Abrão acaba de inaugurar o piano bar Gioia nos Jardins. A casa é inspirada no The Nines de NY e promete reviver o charme do final dos anos 70.

Dr. Estranho tem um lado Mickey

Erico Borgo, autor do livro ‘Nerd’, cofundador e diretor da CCXP e influencer de cultura pop.

“O filme é puro amor pela cultura nerd. Destaque para uma batalha sinfônica com notas musicais e magia. A cena me remeteu ao desenho Fantasia, de 1940”, diz Borgo. No filme clássico do Walt Disney Mickey também é um feiticeiro.