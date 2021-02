Henrique Constantino, da Gol, lança autobiografia intimista

Henrique Constantino, da Gol, lança dia 20, o livro “Desejo de Gol” – autobiografia classificada pela editora Citatel como ‘intimista’. Consta no livro, inclusive, sua versão sobre ser vítima do famoso falsário Marcelo da Rocha, conhecido como Marcelo VIP, que ganhou notoriedade nacional após se passar por ele. Até entrevista o falsário deu em lugar do verdadeiro filho de Constantino de Oliveira. Em primeira pessoa, Henrique dá detalhes de acontecimentos na empresa e entra na própria intimidade.