Hélio Magalhães, da Amcham, discorda da forma como Trump criticou ontem o Brasil, dizendo que “o Brasil cobra o que quer”, que está entre “os países mais duros do mundo” e “trata as empresas americanas injustamente”.

Mas concorda com o princípio. “O Brasil é de fato um País fechado, responsável por 3% do PIB mundial mas com somente 1,2% de participação no PIB do comércio exterior”.

Leia mais:

+ Votar ‘só em mulheres’ é forma de mudar o País, diz Amyr Klink