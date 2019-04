Helena em ação

As experiências de Helena Bordon em suas viagens pelo mundo são a matéria-prima para os vídeos que a influencer começou a postar em seu Instagram. “Eu sempre vou postar fotos, acho que também são legais como conteúdo, mas o vídeo com esse formato mais artsy atinge um público e um mercado global”, explica. Helena relembra, para ilustrar a ideia, experiências como a visita à Art Basel em Hong Kong, “Me vi em um jantar com pessoas totalmente diferentes umas das outras. E a conversa foi superinteressante. Fiquei com vontade de mostrar um pouco mais disso: a mistura, a cultura do lugar em que estou”. A edição clean e moderna dos vídeos ajuda na inovação digital buscada por ela. “Fujo do formato tutorial, que é o que quase todo mundo faz no Brasil. Aqui isso está um pouco engessado”, afirma.