Helena Carvalhosa foi ao seu ateliê praticamente todos os dias nos últimos meses: “Lá é o lugar de meu silêncio, onde me sinto livre. Posso trabalhar, dormir e principalmente pintar”, conta a artista plástica. E são essas pinturas recentes que ela apresentará na exposição “O que em mim sente está pensando”, que abre, amanhã, com agendamento, na Casa do Jasmin, nos Jardins, em SP.