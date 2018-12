Hamburgueria abre casa no Centro

Com um conceito de hamburger raíz, a Bullguer é resultado da sociedade dos jovens Alberto Abbondanza, Ricardo Santini e Thiago Koch, chef responsável pela concepção do cardápio. O quarteto abre uma nova unidade, em março, junto à Praça da República, trazendo um reforço de peso para a cada vez mais gastronômica cena daquela região. O novo endereço contará com cerca de 70 lugares, autosserviço e um hambúrguer. “Sempre fui fã do simples. Uma carne, um queijo e um pão são a alma do hambúrguer, o resto é adorno que obviamente deve ter execução perfeita. Todas as vezes que fiz pesquisas pelo mundo, os sanduíches não tinham invenção, eram direto ao ponto. A nova loja do centro vai ser icônica, um divisor de águas.”