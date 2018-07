Haddad vai expor programa do PT com mais detalhes na semana que vem

Foram atribuladas as últimas 48 horas de Haddad. O coordenador do programa do PT concluiu as cinco diretrizes de governo, apresentou-as ontem à cúpula do partido em SP e voou para Curitiba para encontro com Lula.

Aprovadas as diretrizes, o texto final do programa, segundo fonte, vai ser exposto mais detalhadamente ao partido na semana que vem.

Leia mais notas na coluna:

