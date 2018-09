Haddad manda petição ao TSE em que renuncia à vaga de vice

Fernando Haddad mandou ao TSE, por meio de seus advogados nesta terça-feira, petição em que renuncia à vaga de vice na chapa presidencial do PT. Trata-se do primeiro passo para que ele entre como candidato no lugar de Lula.

A petição entrou no sistema do TSE às 18h05, apenas 55 minutos antes do prazo para a troca. Minutos depois, entrou no sistema do STF a informação de que Celso de Mello rejeitou os pedidos do PT para manter Lula candidato.

A etapa seguinte é o protocolo das mídias físicas do novo registro, que terá Haddad como cabeça de chapa e Manuela D’Ávila como vice.

