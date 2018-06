Haddad, Giannetti e Persio caem na gargalhada

Ao assinar dedicatória para Fernando Haddad, anteontem, Eduardo Giannetti avisou: “Olha, não sou tão liberal quanto você pensa”. Logo atrás, Persio Arida ouviu e os três… caíram na gargalhada.

Indagado sobre a afirmação de que Carlos Siqueira, do PSB, havia o considerado o melhor nome do PT para se lançar à Presidência, em entrevista ao Estadão, Haddad afirmou que ligou para o presidente do partido para agradecer.

Leia mais notas da coluna:

