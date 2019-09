Guto Requena lança primeiro livro

Guto Requena revisitou seu trabalho de pesquisa de mestrado – que fez por 9 anos com o grupo Nomads, do Centro de Estudos de Habitares Interativos da USP – e o transformou em um livro, Habitar Híbrido: Subjetividades e Arquitetura do Lar na Era Digital, com a editora Senac, o primeiro de sua carreira – será lançado quarta-feira, na Livraria da Vila da Lorena.

“Sempre me interessei pelo impacto que as novas tecnologias têm no morar, no usar a cidade, nos espaços físicos”, conta Guto. “O legal é que mesmo tendo escrito há alguns anos ele continua atual.” O arquiteto tem muitos motivos para comemorar esse ano. Além do livro, completa 10 anos de seu estúdio – hoje sediado em um casarão de 1911 na Bela Vista e faz 40 anos.