Guto Requena cria laboratório colaborativo e participa de seriado

Guto Requena está conectado com o futuro e os importantes movimentos globais. O designer, que assina o projeto da Villa XP, ao lado do Studio MK 27, de Marcio Kogan, estará na edição brasileira do seriado Queer Eye, da Netflix – ainda sem data de estreia. E não para por aí. Ele criou o Juntxs, laboratório colaborativo no qual são concebidas instalações imersivas e experiências interativas. “Toda pesquisa feita no Lab vira base para projetos sustentáveis, principalmente mais conectados e adequados com as necessidades das pessoas”, explica.