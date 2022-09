Gusttavo Lima fatura milhões em pré-venda de seu perfume

Além dos hits sertanejos, Gusttavo Lima quer deixar outro rastro pelo Brasil: seu cheiro. O cantor anunciou dia 30 que vai lançar GL Embaixador, seu perfume e, desde então, atingiu a marca de R$ 1,9 milhão na pré-venda do produto, que custa R$ 189. A meta é chegar a R$ 3,8 milhões até novembro, quando termina o prazo para os fãs garantirem a compra da essência – classificada no site oficial como “sedutora e provocante”.

A escolha de lançar sua essência não foi acidental. O mercado da perfumaria no País é um dos maiores do mundo. No início do ano, o artista se aventurou em outra área com o Vermelhão, marca de bebida alcoólica.

Outra artista envolvida no ‘ramo dos aromas’ é a cantora Anitta. No início do ano, ala lançou o perfume íntimo Puzzy – nos ‘sabores’: marshmallow, chocolate e morango.