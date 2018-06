Gustavo Ungaro está se despedindo da Ouvidoria-Geral do Estado, na qual ficou desde sua criação em 2015. Deve sair hoje ou amanhã, no Diário Oficial do Município, a sua nomeação, pelo prefeito Bruno Covas, para função semelhante na Controladoria-Geral do Município.

Onde estava, até agora, Guilherme Mendes.

