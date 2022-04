Gustavo Montezano fala sobre metas do BNDES em jantar e ano eleitoral

Gustavo Montezano, presidente do BNDES, aproveitou reunião do Esfera Brasil, anteontem, para compartilhar com empresários seu balanço sobre o banco nos últimos tempos. Destacou três metas: foco em ESG, prioridade a pequenas e médias empresas e os investimentos com impacto social.

BNDES 2.0

De quebra, avisou que o banco “está preparado” para responder a questionamentos que podem voltar no debate eleitoral. Para ele, a prestação contínua de contas à sociedade “transformou a imagem do banco”

Alô, arquitetos

Vem aí, para os paulistanos, o “Maio da Arquitetura” – uma sequência de eventos que começa com a 13.ª Bienal Internacional de Arquitetura e um ato público no dia 25 para debater uma “Carta Aberta” aos candidatos nas eleições de outubro. O pacote inclui uma pesquisa sobre o mercado de arquitetura e urbanismo.

A carta adverte que o Brasil “vive hoje um dos mais críticos períodos de sua história”, com “25 milhões de moradias precárias e mais de 220 mil pessoas em situação de rua”. E defende a recriação dos ministérios da Cultura e das Cidades.

Outubro à vista

Gabi Sabino, 28 anos, será uma das coordenadoras do plano de governo de Márcio França, pré-candidato do PSB ao Bandeirantes. A deputada federal Tábata Amaral será a coordenadora geral, com Fernando Guimarães como executivo. Gabi, que já passou pelas secretarias do Trabalho e do Desenvolvimento Urbano, participa também da direção da Portuguesa de Desportos.